ASE inicia auditorías de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2025

La Auditoría Superior del Estado de Puebla informa que, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y del Programa Anual de Auditorías 2026, se ha dado inicio a los procedimientos de auditoría correspondientes a la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2025.

El Programa Anual de Auditorías 2026 fue notificado al H. Congreso del Estado y publicado en los medios institucionales de esta Auditoría Superior el 20 de febrero de 2026, conforme a la normatividad aplicable.

En este contexto, resulta indispensable precisar que los procedimientos de auditoría se encuentran en su etapa inicial, por lo que aún no existen observaciones derivadas de dichos procesos. La emisión de resultados, observaciones y demás actuaciones se encuentra sujeta a las etapas, procedimientos y plazos establecidos por la ley.

La Auditoría Superior del Estado actúa con absoluta imparcialidad, objetividad, independencia técnica y apego a la legalidad, garantizando que todas las entidades fiscalizadas reciban el mismo trato institucional, sin privilegios ni excepciones.

Asimismo, esta Auditoría Superior rechaza cualquier información inexacta que genere percepciones equivocadas sobre el trabajo institucional que realiza en el ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

La Auditoría Superior del Estado reitera su disposición para que cualquier señalamiento relacionado con posibles conductas irregulares sea investigado conforme a derecho. Por ello, si alguna persona identifica alguna conducta irregular en los procesos de fiscalización o en el actuar de cualquier servidor público de esta institución, se le exhorta a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, a fin de que los hechos sean esclarecidos y, en su caso, se determinen las responsabilidades a que haya lugar.

Esta institución brindará todas las facilidades necesarias para el esclarecimiento de cualquier denuncia formalmente presentada y colaborará plenamente con las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones.

La transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas seguirán siendo principios rectores de la actuación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que mantendrá su compromiso con una fiscalización técnica, objetiva, imparcial y estrictamente apegada a derecho.

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