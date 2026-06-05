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viernes, junio 5, 2026
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Pepe Chedraui supervisa jornada de limpieza en Puente de México

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Redaccion Oronoticias
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Personal municipal realiza barrido y retiro de residuos.

Como parte de las acciones permanentes para mantener una ciudad más limpia y ordenada el presidente municipal, Pepe Chedraui, supervisó la Jornada de Limpieza realizada en la zona de Puente de México, sobre el bulevar Forjadores, donde personal del Gobierno de la Ciudad de Puebla llevó a cabo labores de barrido, retiro de residuos y mantenimiento de espacios públicos.

Afirmó que el Gobierno de la Ciudad continuará impulsando jornadas de limpieza en distintos puntos de la capital para fortalecer el cuidado del entorno urbano y fomentar la participación ciudadana en la conservación de los espacios comunes.

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