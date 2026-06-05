20 C
Puebla City
viernes, junio 5, 2026
Inicio Municipio

Suspenden clases presenciales en escuela cercana a explosión de Tepeaca

Por:
Renato León A.
-
17
A lo largo del jueves, elementos de Protección Civil seguían trabajando para sofocar el fuego.

La Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla informó que el Centro Escolar “General Miguel Negrete Novoa”, ubicado en el municipio de Tepeaca, se mantendrá con clases a distancia, utilizando libros de texto y cuadernillos, mientras se supervisa la infraestructura del plantel tras las explosiones registradas en la zona cercana.

Los mil 753 estudiantes no verán afectado su desarrollo académico, pero las clases presenciales se reanudarán hasta nuevo aviso, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar.

Los estudiantes regresaron a sus domicilios bajo la supervisión de madres y padres de familia.

Tal vez te interese: Explosión en Tepeaca destapa presunto centro ilegal de gas LP

El gobierno estatal activó un Comando Unificado tras la explosión de cuatro autotanques de gas L.P., y se evacuaron aproximadamente 2 mil personas de un hospital, escuelas y viviendas aledañas como medida preventiva.

Un día antes, la dependencia había reportado la evacuación total del centro escolar debido a una explosión e incendio registrado en las inmediaciones. En aquel momento, se anunció que las clases se reactivarían en horario habitual el viernes 5 de junio, pero las condiciones posteriores llevaron a modificar la determinación.

Lo que comenzó como una mañana cotidiana para cientos de familias en la comunidad de San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, terminó convirtiéndose en una emergencia de gran magnitud cuando una serie de explosiones sacudió la zona y dejó al descubierto un presunto centro de almacenamiento ilegal de gas LP vinculado al robo de hidrocarburos.

Te recomendamos:

Laura Artemisa acerca a la Romero Vargas con Cuetzalan

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Policías de Cuautlancingo recuperan tres vehículos robados

Redaccion Oronoticias -

Suprema Corte desecha amparo contra libros de texto en Chihuahua

Guillermo Pérez Leal -