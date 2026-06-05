Suspenden clases presenciales en escuela cercana a explosión de Tepeaca

La Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla informó que el Centro Escolar “General Miguel Negrete Novoa”, ubicado en el municipio de Tepeaca, se mantendrá con clases a distancia, utilizando libros de texto y cuadernillos, mientras se supervisa la infraestructura del plantel tras las explosiones registradas en la zona cercana.

Los mil 753 estudiantes no verán afectado su desarrollo académico, pero las clases presenciales se reanudarán hasta nuevo aviso, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar.

Los estudiantes regresaron a sus domicilios bajo la supervisión de madres y padres de familia.

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El gobierno estatal activó un Comando Unificado tras la explosión de cuatro autotanques de gas L.P., y se evacuaron aproximadamente 2 mil personas de un hospital, escuelas y viviendas aledañas como medida preventiva.

Un día antes, la dependencia había reportado la evacuación total del centro escolar debido a una explosión e incendio registrado en las inmediaciones. En aquel momento, se anunció que las clases se reactivarían en horario habitual el viernes 5 de junio, pero las condiciones posteriores llevaron a modificar la determinación.

Lo que comenzó como una mañana cotidiana para cientos de familias en la comunidad de San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, terminó convirtiéndose en una emergencia de gran magnitud cuando una serie de explosiones sacudió la zona y dejó al descubierto un presunto centro de almacenamiento ilegal de gas LP vinculado al robo de hidrocarburos.

📢 Informamos que, con la finalidad de supervisar la infraestructura del Centro Escolar "General Miguel Negrete Novoa", ubicado en el municipio de Tepeaca, el servicio educativo se mantendrá a distancia con apoyo de libros de texto y cuadernillos.



Los mil 753 estudiantes que… pic.twitter.com/OgUk1GjD8z — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) June 5, 2026

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