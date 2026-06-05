Cumplen tres de cinco acciones solicitadas en relleno sanitario de Chiltepeque

De cinco acciones que le pidió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a la empresa RESA que opera el relleno sanitario, todavía faltan dos y Chiltepeque sigue operando al 80 por ciento, informó el director del Organismo Operador de Limpia, Omar Rodríguez Corte.

En entrevista, el funcionario municipal afirmó que a pesar de la reducción de la capacidad operativa en la capital poblana no han dejado tiraderos clandestinos como en otros municipios afectados por no poder depositar en el relleno sanitario de Chiltepeque.

“En Puebla está garantizada la recolección, no hay problema, hay una reducción del 80 por ciento, pero al final uno siempre busca llegar al sitio de disposición final”, declaró.

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Apuntó que de renovarse los convenios con los municipios conurbados, se tendría que operar en el mismo porcentaje.

Rodríguez Corte admitió que el único espacio en el que se dificulta la recolección de basura es en los contenedores de unidades habitacionales donde depositan aunque no sea el día en el que pasan los camiones.

Sin embargo, comentó que en mercados los locatarios cumplen con las disposiciones y hay coordinación con el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, para que siga así.

Hay que recordar que el relleno sanitario se mantiene parcialmente clausurado desde el 14 de mayo, lo que redujo el ingreso de residuos en Santo Tomás Chautla por parte de municipios conurbados.

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