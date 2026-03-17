“Son demasiados” 23 regidores para Puebla capital: Gabriel Biestro

El coordinador de Regidurías del Cabildo de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, opinó que 23 regidoras y regidores “son demasiados” y está de acuerdo junto a sus compañeros de reducir los espacios a 16, por lo que se tendrían que evaluar las comisiones existentes.

En entrevista, el morenista dijo que está de acuerdo con la disminución de regidurías como lo plantea el llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras se garantice la representación de todas las fuerzas políticas.

“No se necesita como en el caso de Puebla 23 regidores, considero que somos demasiados”, declaró.

El coordinador de Regidurías del Cabildo de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, opinó que 23 Regidurías y regidoras son muchos y está de acuerdo junto a sus compañeros de reducir los espacios a 16, por lo que se tendrían que evaluar las comisiones existentes

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Biestro Medinilla insistió en que de esta forma se podrá reducir la burocracia, lo cual es una demanda de la gente y utilizar esos recursos para temas sociales o de “mayor beneficio” para la población.

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Por tanto, opinó que la propuesta será aceptada y aplicada, ya que el gobernador Alejandro Armenta Mier en Puebla también respaldó a la presidenta y el Plan B.

Indicó que esperarán cuáles serán los cambios a realizar, ya que tendrán que evaluar la conformación de las comisiones, ya que en algunos casos hay hasta tres secretarías.

“Para los temas de debate, de gestión, de revisión no se necesitan tal vez tantos”, dijo.

Acerca del desempeño de los 23 regidores y regidoras aseguró que todos, incluidos los de oposición, son gente que trabaja, y que está cercana a la sociedad que viene, que tiene necesidades y que necesita una gestión”, declaró.

#Puebla 🗣️ La regidora morenista, Alondra Méndez, se dijo de acuerdo con disminuir las regidurías a 16 en la capital poblana como se plantea en el llamado Plan B de #ClaudiaSheinbaum



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Por su parte, la regidora morenista, Alondra Méndez, dice estar de acuerdo con disminuir las regidurías a 16 en la capital poblana, al señalar que la ciudadanía no está de acuerdo con que existan tantos regidores y regidoras, además de no entender la labor que realizan.

“Me parece que 16 regidores y regidoras estaría bien, estaría adecuado, como ya había mencionado va de acuerdo al número de población que existe”, declaró.

Editor: Renato León

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