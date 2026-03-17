Texmelucan conmemora Día del Agua con ponencias sobre cuidado hídrico

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez y el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOSAPATEX), conmemoraron el Día Internacional del Agua que tiene lugar el 22 de marzo, mediante ponencias a las que asistieron alumnos de diferentes instituciones educativas.

Con las ponencias “Plan Hídrico y sus Acciones” y “Agua e Igualdad de Género” impartidas por Manuel Antonio Osorio y Zumiko Pamela Sánchez González, respectivamente, se busca concientizar sobre la importancia y cuidado del vital líquido.

Ante la presencia de cientos de asistentes reunidos en el Complejo Cultural Texmeluquense, el alcalde Juan Manuel Alonso, exhortó a la sociedad a reflexionar sobre la contaminación del Rio Atoyac y los problemas a la salud pública genera.

Asimismo, precisó que su gobierno mantiene el trabajo coordinado con la Federación y el Estado para dar continuidad al Plan de Saneamiento en Texmelucan, en este sentido, destacó el funcionamiento de la planta tratadora la cual permite captar y tratar aguas residuales eliminando contaminantes para su reutilización.

El Director del SOSAPATEX, Rafael Enciso Sánchez, precisó que la conmemoración del Día Internacional del Agua es bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, destacando la relación entre el vital líquido y la igualdad de género.

Finalmente, en este evento se contó con la presencia de la Síndica Municipal, Regidores, los Secretarios y Directores del Gobierno Municipal.

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