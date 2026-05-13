Obtienen 24 egresados de IBERO Puebla Premio a la Excelencia EGEL

El prestigioso fistol dorado del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) descansa en las ropas de 24 talentos IBERO Puebla que obtuvieron el Premio a la Excelencia EGEL durante el periodo Primavera 2025. Se trata de una distinción que solo consiguen 2 de cada 100 jóvenes que realizan el Examen General para el Egreso de la Licenciatura, lo que los posiciona entre los más distinguidos universitarios del país.

Durante un acto de reconocimiento y gratitud, la Dra. Lilia Vélez Iglesias, directora general Académica de la Casa de Estudios, recordó que la tradición educativa ignaciana busca la excelencia intelectual, pero sobre todo humana: “Nuestras egresadas y egresados son excelentes porque buscan poner un granito de arena y cambiar las condiciones de este mundo roto e incierto”.

Enfatizó la importancia de cultivar el talento en comunidad, pues “este resultado no se hace solo, se hace con familias y amigos que acompañan”. Quienes recibieron el galardón por parte del CENEVAL ya son profesionistas construyendo su camino en el mundo laboral, por lo que Vélez Iglesias les recordó: “Estamos orgullosos de la formación que han obtenido […] Lo que realmente nos interesa es que esas competencias y habilidades las pongan al servicio de los demás”.

Más de 2 millones de estudiantes universitarios han aplicado el EGEL; de estos, solo el 2.5% han obtenido el reconocimiento de excelencia.

Cada periodo, miles de estudiantes de último año de estudios superiores aplican el EGEL Plus como parte de su proceso de titulación. El Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia reconoce a quienes logran un nivel sobresaliente en todas las áreas de competencia de sus respectivos planes de estudio.

En esta ocasión, los seis departamentos académicos de la IBERO Puebla obtuvieron el diploma y el fistol conmemorativos de este gran logro personal y profesional. El alumnado que obtuvo las máximas puntuaciones pertenece a las licenciaturas en Arquitectura, Comunicación, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Nutrición, Psicología, Economía y Finanzas, Educación, y Mercadotecnia.

Con este nuevo logro, la Universidad Jesuita se consolida como un proyecto educativo comprometido con la transformación de la realidad desde la formación integral y la acción colectiva. De igual manera, cosecha los frutos de la actualización constante de los planes de estudio, la reacreditación periódica de sus programas académicos y el fortalecimiento de su infraestructura educativa y talento docente.

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