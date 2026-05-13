Iniciarán cinco mesas de trabajo sobre infancias trans en Puebla

El Congreso de Puebla iniciará cinco mesas de trabajo para analizar la reforma al Código Civil que busca reconocer a las infancias trans en la entidad poblana.

La diputada local de Morena, Gabriela Chumacero Rodríguez, anunció que estos encuentros comenzarán el 15 de mayo, coincidiendo con el inicio del tercer periodo ordinario de sesiones.

Precisó que en las mesas participarán colectivos LGBT+, organizaciones civiles, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y autoridades estatales para reforzar la iniciativa presentada originalmente en diciembre pasado.

Pese al emplazamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Chumacero Rodríguez afirmó que el Poder Legislativo no está en desacato.

#Puebla 🗣️ El Congreso de Puebla alista cinco mesas de trabajo para analizar las reformas sobre el reconocimiento de las infancias trans, adelantó la diputada Gabriela Chumacero.



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El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, precisó que tendrán 10 días a partir del 15 de mayo para responder formalmente al tribunal.

En ese sentido, la legisladora de Morena subrayó que reconocer la identidad de género autopercibida no implica obligar a menores a tratamientos químicos y recordó que las terapias de conversión ya son ilegales en Puebla.

“La próxima semana vamos a empezar a hacer las mesas de trabajo para que se siga trabajando este tema, vamos a seguir reforzando esta iniciativa que sube el 15 de diciembre para que realmente en este período pueda salir”, comentó.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Marcos Castro Martínez, acusó una “extralimitación” por parte de la Corte al considerar que el tribunal intenta dictar la forma específica en que los diputados deben legislar sobre el tema, en un estado con sectores sociales conservadores.

Editor: César A. García

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