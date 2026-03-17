Presentan actividades del Equinoccio 2026 en la Gran Pirámide de Cholula

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, presentó las actividades coordinadas en el marco de las celebraciones del Equinoccio 2026 en la Gran Pirámide de Cholula, dentro de estas, se encuentra el “Ritual a Quetzalcóatl”, en conjunto con la edil de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz; el director del Centro INAH Puebla, Gustavo Donnadieu Cervantes y Matilde Sierra Sánchez en representación de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado.

Durante su mensaje desde el Patio de los Altares de la zona arqueológica, la munícipe destacó la relevancia de este tipo de actividades para posicionar al pueblo mágico como un referente del turismo cultural en el estado, subrayando el valor del patrimonio tangible e intangible que distingue a la región.

Asimismo, enfatizó que en el Festival Equinoccio 2026 se estima la llegada de más de 150 mil visitantes lo que beneficiará directamente a comerciantes locales, a las y los artesanos, prestadores de servicios turísticos, así como al sector gastronómico y hotelero.

Al finalizar, resaltó la colaboración interinstitucional con el Gobierno del Estado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, que permite ofrecer experiencias únicas en uno de los festivales más importantes a nivel estatal y nacional.

Con estas acciones, el Gobierno de San Andrés Cholula extiende la invitación a todas y todos para que vivan la llegada de la primavera con tranquilidad, en familia y para que sean parte de esta celebración llena de historia y riqueza cultural en San Andrés Cholula.

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