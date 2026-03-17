Conductores piden señalización en nuevos topes del bulevar Carmelitas

Los automovilistas que transitan a diario por el bulevar Carmelitas, a la altura de la nueva Casa del Abue Sur, solicitaron la intervención de las autoridades municipales para reducir la altura de los topes instalados en la vialidad, los cuales —aseguran— resultan excesivos.

Durante un recorrido realizado por Oro Noticias en la zona, se constató la presencia de estos reductores de velocidad en ambos sentidos. Al efectuar una medición, se observó que cuentan con una altura aproximada de cinco centímetros, correspondiente al estándar para este tipo de infraestructura en vialidades de alta afluencia y circulación a velocidades elevadas.

No obstante, conductores señalaron que lo que realmente hace falta es señalización preventiva metros antes de los topes, ya que algunos vehículos circulan a alta velocidad y, al no advertir su presencia, deben frenar de manera repentina, lo que provoca que los crucen bruscamente y se generen daños en las facias.

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“Están bien los topes, no les veo ningún problema y qué bueno que los hicieron”, expresó uno de los ciudadanos.

Por su parte, motociclistas consideraron positiva la instalación de los reductores de velocidad, al señalar que en el bulevar Carmelitas algunos conductores circulan a exceso de velocidad, lo que ha derivado en accidentes, incluyendo volcaduras, atropellamientos de motociclistas y ciclistas, así como de peatones.

#ReporteCiudadano 🗣️ Usuarios del bulevar Carmelitas, advierten que hay nuevos topes de grandes dimensiones, cerca de la nueva sede de la Casa del Abue, sin señalamientos previos



En el sitio de los hechos, @Mau_Jimenz comprobó cómo algunos vehículos tienen que frenar de… pic.twitter.com/pYxOKPeAFm — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 17, 2026

Editor: César A. García

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