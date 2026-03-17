Mujeres en Puebla realizan más trabajo no remunerado que hombres, revela informe

Las mujeres en Puebla continúan con la mayor carga de trabajo no remunerado en cuidados de integrantes del hogar en un 72 por ciento, aunque tres de cada 10 hombres también se hacen cargo de estás actividades en sus casas, la mayor participación se registra en quienes tienen de 15 a 59 años que requieren menos esfuerzo y ellas en infancias y adultos mayores, los más vulnerables.

Así lo indica el informe de Desigualdad de Género 2026, elaborada por el Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla, el cual también arroja que hay mayor presencia de las mujeres en participación institucional tanto en representación federal y estatal, no obstante, persiste el acoso y otras violencias contra ellas, de acuerdo con el académico Miguel Calderón Chelius.

En el estudio se señala que el 78.4 por ciento de las mujeres se hacen cargo de los cuidados de integrantes de sus familias entre los 0 y 5 años, mientras sólo el 21.6 de ellos se dedican a cuidarlos.

#Puebla 🗣️ Hay más participación de mujeres en puestos del servicio público y en política, pero persiste el acoso y otras violencias contra ellas, indicó el coordinador del Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla, Miguel Calderón Chelius.



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Durante la presentación, alumnas y alumnos del Observatorio presentaron datos como que las mujeres en Puebla sólo tienen 10 horas libres después del trabajo, mientras hombres tienen hasta 13.2 horas.

Sin embargo, el académico resaltó que ambos tienen poca disponibilidad de tiempo, lo que también influye en la carga de cuidados para las mujeres, sumados a las condiciones laborales de ambos.

Por otra parte, resaltaron que la participación laboral de las mujeres tiene una clara tendencia a incrementarse, pero esta no se refleja en un proceso de liberación, sino del aumento de la explotación y la insuficiencia de ingresos de los hogares.

#Puebla 🗣️ Las mujeres en Puebla sólo tienen 10 horas libres después del trabajo, mientras hombres tienen 13.2 horas, arrojó el Informe de desigualdad de género 2026 de la Ibero.



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Por ello, explicaron que las mujeres concentran su participación en rubros de servicio y cuidados, se desempeñan más en la informalidad, necesitan flexibilidad de tiempo dada la responsabilidad en sus hogares y de cuidado que tienen.

Por lo anterior, reciben salarios más bajos al ocupar posiciones laborales menos calificadas y de tiempo parcial.

Editor: Renato León

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