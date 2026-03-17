SSP refuerza operativos en mercados y tianguis por presencia delictiva

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que durante este año se han intensificado los operativos para la recuperación de mercados y tianguis en la entidad, donde —dijo— persiste resistencia por parte de organizaciones delictivas que durante años han operado en estos espacios.

En rueda de prensa, el vicealmirante señaló que estas intervenciones han generado “golpes bajos” debido a los intereses que se ven afectados; sin embargo, aseguró que las autoridades están preparadas para enfrentar este tipo de acciones.

Destacó que, a diferencia de periodos anteriores, ahora las acciones han derivado en detenciones, al referir que recientemente se capturó a nueve presuntos integrantes de una organización criminal con presencia nacional.

Sánchez González explicó que uno de los principales retos es la filtración de información, ya que han detectado que los grupos delictivos anticipan los movimientos de la autoridad.

Sin embargo, enfatizó que mantendrán la coordinación interinstitucional, así como el trabajo de inteligencia e investigación para debilitar y eliminar a organizaciones delictivas que operan en mercados y tianguis.

🗣️ Hay resistencias al orden en mercados municipales y tianguis de Puebla, señala el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, quien reveló que hay filtraciones sobre los operativos que se realizan en dichos espacios debido a los intereses que se afectan.



📹… pic.twitter.com/YRYGXi66a4 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 17, 2026

Te puede interesar: Estudio del Cablebús en Puebla prevé menor impacto ambiental

SSP invertirá 60 mdp en bloqueadores de señal para penales

Por otra parte, adelantó que para erradicar las llamadas de extorsión que se originan desde los centros penitenciarios de la entidad, se invertirán 60 millones de pesos para la instalación de inhibidores de señal telefónica durante este año.

Reconoció que gran parte de los delitos de extorsión y ciberasedio tienen su origen en el interior de los penales, por lo que constantemente se realizan operativos para el decomiso de artefactos indebidos.

En ese contexto, informó que, del 14 de julio de 2025 al 15 de marzo de 2026, la Policía Cibernética ha brindado atención a mil 998 víctimas de ciberasedio, logrando evitar el pago de más de 14 millones de pesos a grupos delincuenciales.

Entre los delitos contenidos destacaron el secuestro virtual, la extorsión telefónica y el cobro de piso.

#Puebla 🗣️ @SSPGobPue invertirá más de 60 millones de pesos para colocar inhibidores de señal en centros penitenciarios para reducir las extorsiones telefónicas que se hacen desde dichos espacios a la población, adelantó el vicealmirante Francisco Sánchez González.



📹… pic.twitter.com/0wq3jERcvA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 17, 2026

Te recomendamos: