Investigan golpiza de custodios a recluso en penal de Huejotzingo

Con un video publicado en redes sociales se dio a conocer la forma en que agentes custodios del Centro Penitenciario Distrital de Huejotzingo golpean a un interno, además de que presuntamente esto solo es un ejemplo de múltiples irregularidades en el inmueble; la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) ha iniciado investigaciones conforme a protocolo.

En redes sociales se pudo observar la forma en que un hombre privado de su libertad en el Penal de Huejotzingo, es golpeado de forma violenta por uno de tres custodios, mientras que otro se ríe y burla, el tercero simplemente observa lo ocurrido sin intervenir.

Tras darse a conocer este material, denunciantes han señalado que dentro de esta prisión no sólo se violenta a los internos de manera física, pues se les amenaza con ser trasladados a un penal más lejano en caso de no pagar cuotas económicas, además de que deben cubrir gastos a cambio de comodidades; hechos de los que aseguran, tienen pruebas.

Por lo anterior, la SSP con apoyo de autoridades federales realizó el día lunes un operativo dentro de este Cereso, logrando asegurar más de 50 envoltorios con posible marihuana, siete objetos punzocortantes, seis equipos telefónicos, cinco bocinas, audífonos, cargadores y múltiples accesorios.

Además, la misma dependencia refirió que se han iniciado las investigaciones correspondientes a través de análisis de funcionamiento, revisión de la aplicación de derecho humanos y procesos legales en contra de quienes resulten responsables de alguna irregularidad.

Es importante mencionar que, sobre los videos en cuestión, Roberto Solís, alcalde de Huejotzingo, aseguró que estos actos ocurrieron durante otra administración; no obstante, la propia SSP será quien deba esclarecer lo ocurrido.

