Intentan linchar a presuntos ladrones en Santiago Miahuatlán

Cuatro presuntos delincuentes fueron golpeados por pobladores de Santiago Miahuatlán y estuvieron a punto de ser linchados, esto al ser sorprendidos robando en un negocio, generando la movilización de elementos de seguridad de la zona. En total se logró la detención de cinco personas.

Fueron vecinos quienes sorprendieron a cuatro personas, tres hombres y una mujer al momento de intentar robar un negocio ubicado en la colonia Villa Alegría, por lo que hartos de la delincuencia de la zona, los detuvieron y golpearon en repetidas ocasiones.

El enojo de los pobladores aumentó debido a que, al momento de llamar al presidente municipal, nunca les contestó el teléfono. Optaron por llamar a la policía del lugar, sin embargo, los elementos minimizaron el asunto ya que les señalaron que el caso no era tan grave.

Tras la situación al lugar de los hechos llegaron elementos de seguridad quienes aplicaron el Protocolo de Actuación para Casos de Intento de Linchamiento. Policías de Tehuacán, Zapotitlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Nicolás Bravo y la propia de Santiago Miahuatlán, lograron rescatar a los detenidos.

En el lugar fueron detenidos, Kale N. de 21 años, quien resultó con lesión en un dedo; Edgar Jonathan N. de 27, quien sufrió golpes con herida en la cabeza y fue trasladado al Hospital General de Tehuacán, además de que cuenta con antecedente penales, Julio N. de tan solo 18, años de edad y Johan N. de 22, quienes sólo presentaron golpes leves.

Más tarde detuvieron a una quinta persona, quien según los vecinos, también participó en el robo pero había escapado. Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

