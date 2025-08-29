China se opone a planes de México para aumentar aranceles

En respuesta a informes sobre posibles medidas arancelarias de México contra productos chinos, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, manifestó la posición oficial de su gobierno. El funcionario declaró que China se opone firmemente a cualquier medida que restrinja al país asiático o socave sus legítimos derechos e intereses bajo cualquier pretexto.

El portavoz chino enfatizó que “México es el segundo socio comercial más importante de China en América Latina, y China es el tercer destino de exportación de México. Nuestra cooperación comercial y económica beneficia a ambas partes”.

La Embajada de China en México compartió la respuesta de Guo Jiakun, quien añadió que China siempre aboga por una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, y se opone al unilateralismo, el proteccionismo y las medidas discriminatorias y excluyentes en cualquier forma.

La declaración oficial surgió después de que Bloomberg reportara que el gobierno mexicano planea aumentar los aranceles a China como parte de su propuesta presupuestaria para 2026, con el objetivo declarado de proteger a las empresas nacionales de importaciones baratas.

El portavoz chino concluyó expresando confianza en que “el país en cuestión defenderá su independencia y gestionará adecuadamente los asuntos pertinentes”, en lo que parece ser un llamado a México para reconsiderar las posibles medidas arancelarias.

Bloomberg: The Mexican government plans to increase tariffs on China as part of its 2026 budget proposal with the aim of protecting the nation’s business from cheap imports. Does the Foreign Ministry have any comment on Mexico’s plans to increase tariffs on China?



Guo Jiakun:… pic.twitter.com/rczKLwhUzi — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) August 29, 2025

