Fallece bebé que fue abandonada en baños del Metro en CDMX

El IMSS-Bienestar confirmó el fallecimiento de la bebé que fue encontrada en los baños públicos de la estación del Metro UAM-I de la Línea 8. La institución informó que el deceso ocurrió este jueves 28 de agosto a las 14:45 horas, luego de que la menor presentara complicaciones médicas irreversibles.

Mediante un comunicado oficial, el IMSS-Bienestar detalló que la recién nacida presentó diversas complicaciones como hemorragia intraventricular con hidrocefalia, daño cerebral severo y fallas multiorgánicas durante su atención en el Hospital Pediátrico de Legaria, donde había sido trasladada el pasado 25 de agosto.

Elementos de la SCC de la #CDMX, fueron alertados por el C2 Oriente, del llanto de un bebé en aparente estado de abandono, dentro del los sanitarios públicos localizados al interior de la estación UAM de la línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. pic.twitter.com/yQqz0NEMOF — CapitalCDMX (@CapitalMX_) August 25, 2025

La institución notificó inmediatamente el fallecimiento a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), que mantiene abierta la investigación por el abandono. Previamente, el 26 de agosto, el IMSS-Bienestar había calificado el estado de salud de la pequeña como “reservado”.

En contraste, el organismo reportó que otro bebé localizado en la vía pública de la CDMX el pasado 23 de agosto en avenida Jalisco y Periférico, colonia Tacubaya, se mantiene estable y continúa recibiendo atención médica en el Hospital Pediátrico de Tacubaya.

El IMSS-Bienestar reiteró que mantiene comunicación permanente con el Ministerio Público y la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes para dar continuidad a ambos casos.

