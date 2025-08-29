San Pedro Cholula garantiza recorrido de Procesión de Faroles

En atención a las imágenes que han circulado en redes sociales, el Gobierno de San Pedro Cholula informa a la ciudadanía lo siguiente:

Durante la reunión del día de ayer miércoles 27 de agosto encabezada por la presidenta Tonantzin Fernández con mayordomos, Protección Civil, Gobernación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se afinaron los detalles de la Procesión de los Faroles, una de nuestras celebraciones más entrañables.

En este encuentro se acordó que el recorrido de la Procesión de los Faroles está plenamente garantizado.

Los juegos mecánicos instalados en la zona permanecerán únicamente durante el arranque de la Feria y serán retirados temporalmente para permitir el desarrollo de la actividad religiosa y cultural .

en la zona permanecerán únicamente durante y para permitir el desarrollo de la . De igual forma, los obstáculos que se encuentren en la calle 4 Poniente, debido a la instalación de los escenarios del Foro Artístico, serán retirados antes de la Procesión y reinstalados posteriormente para continuar con sus actividades.

El Gobierno de San Pedro Cholula reafirma su compromiso con la preservación de nuestras tradiciones, al tiempo que garantiza el adecuado desarrollo de la Feria y de todas sus actividades. Nuestro objetivo es que las familias disfruten de esta tradición con seguridad, orden y la alegría que caracteriza a Cholula.

Te recomendamos: