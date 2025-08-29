Puebla refuerza trabajo interinstitucional en Mesa de Seguridad

Para garantizar la paz social entre las y los habitantes de la capital poblana, el Gobierno de la Ciudad encabezó la Mesa de Seguridad Municipal, en la que se enfatizó la importancia de la coordinación interinstitucional con los tres niveles de Gobierno.

Con el propósito de mantener la seguridad, además del municipio de Puebla y en la zona metropolitana, el Coronel Félix Pallares Miranda, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), destacó el trabajo continuo y colaborativo para dar seguimiento a las estrategias y acciones que han permitido los resultados para la ciudadanía.

En la reunión encabezada por el secretario Pallares Miranda, estuvieron presentes Mario Alberto Rincón González, subsecretario de Gobierno del Estado; el capitán Santiago Robles Esquivel, en representación del coordinador estatal de la Guardia Nacional en Puebla; el capitán Sergio Rivas Anzures, perteneciente al 6/o RBR, en representación del comandante de la 25/a Zona Militar; el doctor Isauro Rendón Vargas, director general de la Secretaría de Gobernación del Estado; y el teniente Raymundo Garduño Hernández, director de Operaciones Policiales en representación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado.

Además de Oliverio Ramos González, fiscal de Ejecución de la Fiscalía General de la República, en representación de la Fiscalía Federal en Puebla; Patricia Ramírez Delgado, representante del Centro Nacional de Inteligencia; Alejandro Rosas Ramírez, jefe de departamento de lo Consultivo del CECSNSP; Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente de la Canaco Puebla; Fernando Torres Delgado, secretario general de Coparmex; y Alejandra Cedillo May, directora general de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI).

