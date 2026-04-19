Celebran a la niñez con activación física masiva en Puebla

Con el Zócalo lleno de alegría, colores y movimiento, el Gobierno de la Ciudad realizó una activación física masiva en la que participaron más de 900 niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, acompañados de sus familias para festejar a la niñez.

Desde temprana hora, el corazón de la ciudad se convirtió en un espacio de fiesta y salud. Rutinas de activación física, estaciones de ejercicio adaptadas a todas las edades y dinámicas grupales llenaron de energía el lugar. La música animó cada momento, mientras instructoras vestidas como personajes infantiles contagiaron sonrisas y buen humor entre las y los asistentes.

El evento contó con estaciones de baja, media y alta intensidad, pensadas para que toda la familia pudiera participar de forma segura y divertida, fomentando no solo la actividad física, sino también la convivencia, el compañerismo y la integración entre generaciones.

Con acciones como esta, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de construir una capital más activa, saludable e inclusiva, donde el deporte y la actividad física sean herramientas fundamentales para el desarrollo integral de todas y todos.

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