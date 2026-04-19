Sheinbaum visita centro de supercómputo en Barcelona

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona (BSC-CNS) como parte de la colaboración para desarrollar la supercomputadora mexicana Coatlicue.

Durante su estancia en la Universidad Politécnica de Cataluña, destacó que este proyecto busca fortalecer las capacidades nacionales en supercómputo mediante el trabajo conjunto con especialistas europeos.

A través de un video difundido en redes sociales, explicó que Coatlicue será una herramienta clave para el desarrollo científico en México y contribuirá a atender retos estratégicos en distintas áreas del conocimiento.

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El mensaje fue grabado frente a una escultura de cabeza olmeca, donada por la Universidad Veracruzana (UV) al centro europeo, como símbolo de cooperación cultural y académica entre ambas naciones.

Como parte de la visita, Claudia Sheinbaum recorrió la supercomputadora MareNostrum 5, considerada una de las más avanzadas en Europa, así como instalaciones dedicadas al desarrollo de tecnología cuántica.

Durante el encuentro, la presidenta sostuvo diálogos con investigadores y académicos sobre posibles líneas de colaboración científica entre México y el BSC-CNS en diversas áreas de innovación tecnológica.

Visité el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona con quien estamos colaborando para el proyecto Coatlicue, la supercomputadora mexicana. pic.twitter.com/ElzQnHps0W — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 19, 2026

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