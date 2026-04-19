Carambola en la Puebla–Orizaba deja lesionados y cierre total

Un fuerte accidente se registró alrededor de las 13:00 horas de este domingo sobre la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del kilómetro 224, con dirección a Veracruz, lo que provocó el cierre total de la vialidad y largas filas de vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en el tramo Ciudad Mendoza–Esperanza, en inmediaciones de la comunidad de Potreros, donde se registró una carambola que involucró a unidades de carga y vehículos particulares. La magnitud del impacto provocó que algunas unidades quedaran severamente dañadas.

En el sitio, varios vehículos participaron en el choque múltiple, generando un efecto en cadena en el que tráileres impactaron y comprimieron camionetas y automóviles.

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Las condiciones climatológicas habrían sido un factor determinante, ya que la presencia de neblina redujo la visibilidad, mientras que el pavimento mojado dificultó el control de las unidades, impidiendo que los conductores frenaran a tiempo.

El accidente dejó al menos a dos personas prensadas, quienes quedaron atrapadas entre las estructuras de los vehículos. La fuerza del impacto también provocó que algunas unidades fueran proyectadas contra cajas de tráileres, lo que incrementó la gravedad del siniestro.

Debido a la magnitud del percance, la circulación fue cerrada en su totalidad, por lo que autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar rutas alternas. Hasta el momento, se desconoce el saldo total de víctimas.

Editor: César A. García

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