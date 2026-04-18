Irán retoma cierre de Ormuz y EU amenaza con ataques

El gobierno de Irán retomó el cierre del estrecho de Ormuz, mientras el presidente de EU, Donald Trump, advirtió que no se dejará “chantajear” y amagó con reanudar ataques si no hay un acuerdo pronto.

El estrecho de Ormuz, principal ruta petrolera mundial, se mantiene como el mayor punto de tensión, después de que Irán impusiera un “control estricto” y acusara a Estados Unidos de obstaculizar el tránsito.

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya indicó que, mientras continúe el bloqueo estadounidense, no se permitirá la apertura del paso, ni siquiera de forma condicionada para buques comerciales en la zona.

Las autoridades iraníes mantienen bloqueado el estrecho desde el pasado 28 de febrero, cuando comenzó la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel, en un contexto de una creciente tensión regional.

Pese al escenario, el gobierno iraní confirmó que analiza nuevas propuestas enviadas por Estados Unidos a través de Pakistán, aunque advirtió que no hará concesiones dentro de las negociaciones en curso.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní reiteró que no habrá retrocesos ni indulgencia, y condicionó cualquier avance a que EU abandone lo que calificó como “demandas excesivas”.

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Donald Trump lanza advertencia

Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos afirmó que no permitirá presiones de Irán y dejó abierta la posibilidad de no extender el actual alto el fuego que vence el próximo miércoles 22 de abril.

El republicano señaló que existen conversaciones “positivas”, pero advirtió que su gobierno mantiene una postura firme y evaluará los avances antes de decidir si retoma los bombardeos en Medio Oriente.

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