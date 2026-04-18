Concluye breaking en la Olimpiada Nacional CONADE 2026

Con la participación de 29 delegaciones y después de tres días de actividades, culmina la primera disciplina de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, que correspondió al breaking, donde las y los atletas demostraron destreza, fuerza y mucho talento dentro de la competencia.

En lo que respecta a la rama femenil y varonil, se contó con las modalidades de 1 vs 1, 2 vs 2 mixto y duelo por equipos 8 vs 8, donde Puebla logró pasar hasta la instancia de cuartos de final ante su similar de Jalisco.

En este sentido, las primeras medallas que se dieron en la justa nacional juvenil más importante de la república fueron para Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua y Colima.

Al finalizar la jornada, se realizó la premiación a cargo de la Secretaría de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, quien expresó su admiración y respeto por cada una de las y los deportistas que participaron con amor en representación de sus estados.

Asimismo, otorgó los trofeos de quienes obtuvieron más medallas en esta competencia, la cual quedó de la siguiente manera: Estado de México (2 oros), Chihuahua (2 oros) y Jalisco (1 oro, 1 plata y 4 bronces).

La actividad continuará este día con las etapas de eliminatorias de la disciplina de voleibol de sala y escalada deportiva, en donde Puebla buscará sus primeras medallas en dicho encuentro deportivo.

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