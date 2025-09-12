Liga MX es mejor que la Liga Argentina, según el “Turco” Mohamed

El director técnico argentino, Antonio Mohamed, declaró en un programa deportivo que la Liga Mexicana es superior a la Liga Argentina en nivel individual de jugadores y que los equipos son más fuertes. El actual entrenador del Toluca ha sido un ícono para el futbol mexicano.

El contexto de su comentario fue con base en una pregunta en la que le cuestionaron sobre cuál liga era mejor, principalmente en el contexto actual, a lo que el ex-entrenador de Independiente y Huracán habló a título personal: “Para mí la mexicana, por la cantidad y calidad de jugadores. Hay muchos jugadores de calidad acá. Yo no tengo problema, y lo digo allá también. Creo que el nivel individual es mejor.”, respondió durante la entrevista.

El comentario evidentemente no iba a pasar desapercibido en sudamérica y específicamente en Argentina, por lo que también explicó que la principal razón es porque la Liga Profesional tiene 30 equipos y han bajado el nivel, y al compararla con la Liga MX, esta tiene equipos que son más fuertes y con mejores jugadores.

De igual manera destacó al futbolista mexicano, que asegura tiene una técnica muy depurada y físicamente son competitivos, pero, les falta el aspecto de convicción para lograr sus metas: “creérsela”.

El DT argentino lleva un año muy positivo, pues no sólo es el vigente campeón de liga, también lo es del campeón de campeones y casi consigue ser el equipo con más puntos del año natural. Actualmente busca su quinto título liguero en México, el bicampeonato con los Diablos y en esta temporada marcha quinto en la tabla general.

Editor: Alejandro Villanueva

