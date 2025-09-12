Rescatan a subsecretaria de Turismo de Chiapas que cayó en el río Grijalva

La subsecretaría de Turismo de Chiapas, Zita Rousarova Hegrova, fue rescatada después de haber caído al río Grijalva desde el puente Belisario Domínguez. Tras escuchar los gritos de auxilio de la mujer, un lanchero se apresuró para brindarle auxilio. Una vez rescatada, fue trasladada al hospital Gilberto Gómez Maza.

Se desconocen las causas detrás del incidente. Las autoridades esperan a que la funcionaria mejore para que pueda ofrecer declaraciones al respecto.

Zita Rousarova es de origen checo y se desempeña como subsecretaría de Turismo en Chiapas; no obstante, en los últimos días ha sido objeto de linchamiento mediático, pues ha sido criticada por su vida llena de lujos como viajes en jet privado a Cancún y Monterrey, lo cual “choca” con la austeridad del gobierno en turno.

Otras críticas que se le lanzan a la mujer es que, a pesar de desempeñar un cargo importante, esta no cuenta con un buen nivel de español, además de la poca experiencia que posee como funcionaria pública.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

