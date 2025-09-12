Consejo Universitario BUAP valida reelección de Lilia Cedillo

Por mayoría de votos, el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) validó la reelección de Lilia Cedillo Ramírez como rectora del periodo 2025-2029.

Durante la sesión extraordinaria que se realizó vía virtual, las y los consejeros llevaron a cabo la votación sectorial, por lo cual la actual rectora confirmó su victoria con 175 votos sectoriales.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión Electoral que presentaron, mismo que fue aprobado por mayoría, 89 mil 537 universitarios votaron de los cuales 81 mil 574 fueron alumnos, 4 mil 534 docentes, 3 385 no académicos y 44 directores, una participación del 63 por ciento del padrón. Hubo 6 mil 818 votos nulos y 52 mil 90 boletas sobrantes.

Cedillo Ramírez obtuvo una votación total de 41 mil 150, César Cansino 31 mil 863 y Ricardo paredes 9 mil 706.

“Hubo condiciones para votar”

Tanto la jornada electoral como la etapa de escrutinio y cómputo se llevó a cabo sin incidentes, afirmó el presidente de la Comisión Electoral de la BUAP, Salvador Galicia Isasmendi, en el informe que presenta ante el Consejo Universitario.

“Se vigiló que la votación se desarrollara completa calma y en cada casilla se tomarán las medidas necesarias para que cada persona votante estuviera en posibilidad de sufragar en secreto, libremente y sin interferencia”, dijo.

Abundó que no se presentaron incidencias o casos donde grupos o personas intentaran intervenir por la fuerza o alterar el orden de la votación.

“En general existieron las condiciones para llevar a cabo la votación durante la jornada electoral conforme a lo previsto en la normatividad y la convocatoria”, agregó.

Sin impugnaciones

Galicia Isasmendi indicó que se resolvieron todos los procedimientos conforme a la normativa y no se presentaron impugnaciones, ya que no hay escritos en el correo destinado para este proceso.

