Hombre muere tras caer a un pozo en Tepanco de López

Un hombre de aproximadamente 55 años cayó accidentalmente en un pozo de más de 30 metros de profundidad en Pino Suárez, municipio de Tepanco de López, y murió en el incidente.

Vecinos refirieron que la víctima, originaria de la Sierra Negra, se encontraba en estado de ebriedad y fue vista horas antes caminando por el campo. El pozo, destinado a la búsqueda de agua, estaba seco.

Tras el llamado de emergencia, autoridades municipales y Protección Civil de Tehuacán acudieron al lugar. Con ayuda de cuerdas, lograron rescatar el cuerpo, ya sin signos vitales.

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y solicitó apoyo especializado debido a la dificultad de acceso al pozo.

Editor: César A. García

