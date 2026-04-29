CCE de Puebla refuerza coordinación con COPARMEX Texmelucan

Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el sector empresarial organizado y las autoridades municipales para atender los principales retos económicos, de seguridad y desarrollo regional, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Juan Pablo Cisneros Madrid, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Directivo de COPARMEX San Martín Texmelucan, en la que también participó el presidente municipal Juan Manuel Alonso.

Cisneros Madrid destacó la relevancia estratégica de fortalecer la participación de COPARMEX dentro de los espacios de coordinación empresarial estatal, al considerar que esta región representa uno de los polos económicos, logísticos y comerciales más importantes de la entidad. Subrayó que San Martín Texmelucan debe entenderse no únicamente desde una visión municipal, sino como un corredor económico de alcance regional con alta capacidad de articulación económica, comercial e industrial hacia el Valle de Puebla-Tlaxcala, el corredor México–Veracruz y la zona centro del país.

El líder empresarial señaló que el potencial económico de la región se sustenta en la presencia de más de 31 mil 300 unidades económicas distribuidas en 12 municipios, de las cuales el 86 por ciento pertenece al sector terciario y el 14 por ciento al sector secundario, consolidando una de las concentraciones empresariales más importantes de Puebla. Tan solo el municipio de San Martín Texmelucan concentra 13 mil 576 unidades económicas, posicionándose como el tercer municipio con mayor número de unidades en todo el estado, únicamente por debajo de Puebla capital y Tehuacán.

Ante ello, Cisneros Madrid hizo un llamado al empresariado a asumir un compromiso más activo, participativo y solidario con el futuro de su región, al señalar que los grandes retos económicos, sociales y de seguridad que enfrenta el entorno actual requieren de empresarios involucrados, organizados y con verdadera visión de responsabilidad social. Subrayó que no basta únicamente con generar inversión y empleo, sino que es indispensable que el sector empresarial participe en la construcción de soluciones, en el fortalecimiento institucional y en los espacios de representación colectiva, contribuyendo con liderazgo, unidad y compromiso al desarrollo de sus comunidades desde la participación en los organismos empresariales.

La presidenta de COPARMEX San Martín Texmelucan, Liliana Salazar Vega, reiteró el compromiso de este organismo empresarial para trabajar de manera coordinada con el sector productivo y las autoridades, fortaleciendo la representación empresarial de la región e impulsando iniciativas que contribuyan al crecimiento económico, la formalización y el desarrollo competitivo de las empresas locales.

El presidente municipal, Juan Manuel Alonso, refrendó la disposición del gobierno que encabeza para mantener una agenda de colaboración permanente mediante el diálogo, la participación y la construcción conjunta de estrategias orientadas a fortalecer las condiciones para la inversión, la seguridad y el desarrollo regional.

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