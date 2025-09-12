Asaltan sucursal del Banco del Bienestar en Nopalucan

Durante la madrugada de este viernes, al menos tres hombres armados asaltaron la sucursal del Banco del Bienestar ubicada en el municipio de Nopalucan de la Granja, Puebla.

De acuerdo con las cámaras de videovigilancia de la zona, el atraco ocurrió alrededor de las 04:00 horas, en la sucursal situada sobre la calle Rafael Méndez Moreno, entre la cerrada de Ayuntamiento y la calle 5 de Noviembre. El hecho ha generado indignación entre los habitantes, ya que el banco se encuentra a solo 150 metros del Palacio Municipal.

Según reportes de autoridades locales, los delincuentes forzaron la entrada principal, hecha de cristal, utilizando una barreta. Una vez dentro, sustrajeron dinero en efectivo y huyeron del lugar. Hasta el momento, no se ha precisado el monto robado.

Aunque minutos después se activó la alarma de seguridad, elementos de la Policía Municipal de Nopalucan acudieron al sitio únicamente para confirmar el robo, ya que no lograron ubicar a los responsables.

Durante el atraco, los sujetos solo lograron abrir la caja del banco, mientras que la bóveda permaneció intacta. A pesar de que se desplegó un operativo de búsqueda en los alrededores, no hubo detenidos y, hasta el momento, se desconoce la identidad de los autores materiales del robo.

