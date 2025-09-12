Fuga de gas por toma clandestina obliga a evacuar a 3 mil personas en Tlaxcala

Una fuga de gas presuntamente provocada por una toma clandestina en ductos de Pemex, ubicados en el municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala, generó una intensa movilización de autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia desde la madrugada de este viernes.

El incidente fue reportado alrededor de las 05:55 horas a través del número de emergencias 911, luego de que personal de vigilancia de Pemex detectara una densa nube de gas en terrenos cercanos a la carretera que conecta la cabecera municipal con la comunidad de Tepuente. La alta concentración de gas en el ambiente obligó al cierre inmediato del acceso y a la activación de protocolos de seguridad por parte de Pemex, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Como medida preventiva, autoridades municipales y estatales comenzaron la evacuación de los habitantes de las comunidades de Tepuente y San Felipe Hidalgo. El área fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

Pemex confirmó que personal especializado ya trabaja en el punto exacto de la fuga, ubicada a unos 700 metros de la vía Domingo Arenas, con el objetivo de sellar la toma clandestina y controlar el riesgo. De manera preliminar, se presume que la emergencia fue causada por “huachigaseros”, grupos dedicados al robo de gas LP.

Durante la Mesa Estatal de Construcción de Paz, realizada a las 09:00 horas, se informó que alrededor de 3 mil personas fueron evacuadas del perímetro, correspondiente a un radio de dos kilómetros alrededor del sitio de la fuga. Las autoridades estiman que la disipación total del gas LP tomará entre tres y cuatro horas, tiempo en el cual se mantendrán los protocolos de seguridad activos.

Las personas evacuadas fueron trasladadas al auditorio municipal de Nanacamilpa, donde se les brinda resguardo temporal. Por su parte, la Guardia Nacional informó que las válvulas de los ductos ya fueron cerradas, mientras que los técnicos de Pemex continúan con los trabajos para controlar la fuga y realizar las reparaciones necesarias.

