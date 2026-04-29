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Fiscalía investiga muerte de perro arrastrado por patrulla en Xochiltepec

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Realizan exhumación y para determinar causa de muerte.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en San Felipe Xochiltepec, donde un perro fue arrastrado por una patrulla a la vista de la comunidad. Desde el primer momento se desplegaron actos de investigación orientados al total esclarecimiento de los hechos.

Como parte de las diligencias, se localizó al canino y se le practicó la exhumación y la necropsia de ley para establecer con precisión la causa de su muerte. Actualmente, la fiscalía se encuentra en espera de la emisión del dictamen pericial correspondiente, el cual aportará elementos técnicos y científicos determinantes para el avance de la investigación.

En las imágenes se aprecia que otros cuatro canes persiguen la unidad ladrando, intentando ayudar al animal en peligro mientras cuelga de la patrulla M-093 de la Policía Municipal de San Felipe Xochiltepec.

De manera paralela, se continúan desarrollando actos de investigación para la plena identificación e individualización de los probables responsables, con el objetivo de fincar las responsabilidades conforme a derecho.

La fiscalía advirtió que no habrá tolerancia ante conductas que vulneren la vida y la integridad de los seres sintientes, y reiteró su compromiso de actuar con rigor técnico, apego estricto a la legalidad y absoluta transparencia.

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