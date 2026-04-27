Buscan proteger al campo poblano ante fenómenos naturales

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo para fortalecer la protección del campo poblano ante los efectos del cambio climático y fenómenos naturales que afectan directamente a las y los productores.

La propuesta busca que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con los Ayuntamientos del Estado, difunda de manera clara y accesible las reglas de operación del Programa para la Prevención y Atención de Contingencias Agropecuarias, con el objetivo de que más productores conozcan y puedan acceder a estos apoyos.

Delfina Pozos señaló que el campo es una de las principales fuentes de empleo y sustento para miles de familias en Puebla, pero también es uno de los sectores más vulnerables ante fenómenos como sequías, heladas, lluvias intensas e incendios, los cuales han provocado pérdidas importantes en cosechas en distintas regiones del Estado.

En este sentido, destacó la importancia de no solo reaccionar ante los daños, sino también prevenirlos. Por ello, el exhorto también contempla que las autoridades implementen acciones para reducir riesgos y evitar la pérdida de cultivos, fortaleciendo así la capacidad de respuesta del sector rural.

“La intención es que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan y que las y los productores no se queden fuera por falta de información o por trámites complicados”, expresó.

Con esta propuesta, la legisladora busca proteger la producción agrícola, respaldar a las comunidades rurales y garantizar la continuidad de las actividades del campo, que son fundamentales para la economía y la alimentación en el Estado.

Finalmente, hizo un llamado a trabajar de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno para cuidar el campo poblano y brindar mejores condiciones a quienes día a día lo hacen producir.

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