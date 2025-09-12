Bloqueo en Arco Norte supera las 24 horas por protesta

La circulación en ambos sentidos de la Autopista Arco Norte, a la altura del kilómetro 182+400, salida a Calpulalpan, permanece interrumpida desde hace 24 horas debido a un bloqueo realizado por ejidatarios del municipio Emiliano Zapata, Hidalgo, que exigen el pago pendiente por el uso de sus tierras para obras.

Los manifestantes colocaron piedras de gran tamaño para impedir el paso vehicular, causando congestión vial significativa y dejando varados a automovilistas y transportistas en esta importante vía que conecta Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México.

Elementos de la Guardia Nacional resguardan la zona para evitar accidentes o confrontaciones. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido pronunciamiento alguno. Los campesinos advierten que mantendrán el bloqueo hasta que sus demandas sean atendidas, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas para evitar retrasos mayores

#ConexiónVial 🚛 Tráfico muy intenso en la autopista México-Puebla, a la altura del Arco Norte, a causa de una manifestación de campesinos, a la altura del kilómetro 182 de esta última vialidad. https://t.co/dkStNndKZ5 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 12, 2025

Editor: César A. García

