Detienen a sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Autoridades de la Unión Americana detuvieron a Tyler Robinson, joven estadounidense de 22 años, después de que estos se enterasen a través de familiares y personas cercanas al joven que este confesó a su padre ser el asesino de Charlie Kirk

Este jueves 11 de septiembre, a las 23 horas, la policía estatal y local de Utah realizó un operativo en el Zion National Park que terminó en la captura de Tyler Robinson, joven acusado de disparar y quitarle la vida al activista y comentarista político de derecha, Charlie Kirk.

La noticia surge después de que el FBI difundiera dos imágenes de quien identificaban como la persona que ultimó a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah, fotos en donde vestía una playera negra estampada con una imagen de la bandera de los Estados Unidos y un águila calva.

Tras su captura, el gobernador de Utah, Spener Cox, salió al hablar al respecto, recordando que cerca de la escena del crimen encontraron un rifle envuelto en una toalla obscura, así como cartuchos con ciertas frases grabadas: “¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!” o “si lees esto, eres gay, jajaja”.

El acusado asistía a la Universidad Estatal de Utah, en donde compartía habitación con un joven que recientemente se dispuso a dar información al respecto a la policía, afirmando que a través de la aplicación de Discord, este le confesó haber adquirido un rifle que posteriormente envolvió en una toalla y lo escondió en un arbusto.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

