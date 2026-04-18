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SMDIF Cuautlancingo imparte taller de desarrollo emocional

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Foto: SMDIF Cuautlancingo.

El Sistema Municipal DIF de Cuautlancingo, en coordinación con Paternalia, llevó a cabo el taller “Encuentro conmigo a través de mis emociones” en los CAIC del municipio, con el objetivo de fortalecer el desarrollo emocional y la sana convivencia en el entorno familiar.

Durante la actividad, madres y padres de familia participaron en dinámicas enfocadas en el reconocimiento, expresión y manejo adecuado de las emociones, generando espacios de diálogo, confianza y aprendizaje que contribuyen a mejorar la relación con sus hijas e hijos.

En este encuentro se contó con la presencia de la presidenta del SMDIF, Tere Alfaro, quien destacó la importancia de impulsar acciones que fortalezcan el tejido familiar y promuevan el bienestar integral de la niñez en el municipio.

Con estas acciones, el SMDIF refrenda su compromiso de seguir trabajando por familias más unidas, empáticas y emocionalmente saludables.

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