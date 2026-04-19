Conoce a la clase 2026 del Salón de la Fama del Rock and Roll

El Salón de la Fama del Rock and Roll anunció su, integrada por Phil Collins, Wu-Tang Clan, Billy Idol, Luther Vandross, Oasis, Sade, Iron Maiden y Joy Division/New Order.

Los ocho artistas fueron seleccionados de una lista de 17 nominados, con representación de géneros como rock, hip-hop, pop y soul, y serán reconocidos en una ceremonia programada para noviembre.

Phil Collins, Luther Vandross y Wu-Tang Clan ingresaron en su primera nominación, destacando el caso del británico, quien suma una segunda inducción tras su etapa con Genesis.

En contraste, Billy Idol y Sade lograron el reconocimiento tras su segunda postulación, mientras que Iron Maiden, Oasis y Joy Division/New Order lo hicieron en su tercera nominación.

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Por su parte, el presidente del Salón, John Sykes, afirmó que la inducción representa el mayor honor en la música y adelantó que la ceremonia será una noche inolvidable para los artistas y el público.

Entre los artistas que no lograron ingresar destacan Mariah Carey, Lauryn Hill, Pink y Shakira. También quedó fuera New Edition, pese a liderar la votación del público con más de un millón de votos.

Además, el Salón otorgará premios especiales a figuras como Celia Cruz, Fela Kuti y Queen Latifah por su influencia temprana. Además, Ed Sullivan será reconocido con el Premio Ahmet Ertegun.

La ceremonia se realizará el 14 de noviembre en Los Ángeles, California, y será transmitida en diciembre, mientras continúan los reconocimientos especiales a figuras influyentes de la música.

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