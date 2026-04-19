COI establece reglas para atletas trans rumbo a Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) aclaró que los atletas transgénero no estarán excluidos de los Juegos Olímpicos, pero deberán competir en la categoría correspondiente a su sexo biológico.

El organismo explicó que cualquier deportista trans podrá clasificar bajo los mismos criterios de rendimiento que el resto, aunque su participación estará sujeta a competir en la división determinada por su biología.

Esta política forma parte de los nuevos lineamientos rumbo a los JJ. OO. de Los Ángeles 2028, donde se establece que solo las mujeres biológicas podrán participar en pruebas femeninas dentro del programa.

El COI precisó que estas disposiciones no tendrán carácter retroactivo y serán aplicables únicamente en futuras competencias, comenzando con la edición olímpica prevista para celebrarse en 2028.

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Para definir la elegibilidad en la categoría femenina, el organismo olímpico detalló que se recurrirá a pruebas científicas, como la detección del gen SRY, vinculado al desarrollo biológico masculino.

El Comité subrayó que la medida no busca excluir a personas transgénero, sino establecer criterios claros basados en evidencia científica y en la necesidad de preservar condiciones de equidad competitiva.

Asimismo, indicó que estas decisiones responden a diferencias físicas relevantes en diversas disciplinas deportivas, lo que ha generado debate internacional sobre la participación en categorías femeninas.

Finalmente, el COI puntualizó que fuera del ámbito olímpico, los atletas trans podrán competir en otras competencias conforme a las regulaciones que establezcan las federaciones deportivas internacionales.

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