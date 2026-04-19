Detienen a Dániel Takács, uno de los diez más buscados en Europa

El Gabinete de Seguridad de México informó la detención de János Balla, alias Dániel Takács, ciudadano húngaro considerado uno de los diez criminales más buscados en Europa por tráfico de drogas.

El arresto del hombre de 48 años se realizó en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, donde autoridades federales ejecutaron el operativo, de acuerdo con un comunicado oficial difundido este sábado.

Las autoridades federales señalaron que el detenido cuenta con orden de captura en Hungría por tráfico de estupefacientes, además de una ficha roja de la Interpol y una orden emitida por la Europol.

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Asimismo, se destacó que Dániel Takács es considerado uno de los diez objetivos prioritarios en Europa, debido a su presunta participación en redes de narcotráfico que operan en países europeos.

Participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (MARINA) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del INM, instancia que definirá su situación migratoria y legal; asimismo, dará seguimiento a su proceso de deportación.

Derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

Cuenta con ficha roja de @INTERPOL_HQ y orden de arresto emitida por Europol.

Esta detención fue una operación… pic.twitter.com/1hlwi5EodV — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 18, 2026

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