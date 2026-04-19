Familias y escuelas se suman al Croquetón 2026 de Zacatlán

Con gran entusiasmo y por el amor a los seres sintientes, las familias y las escuelas de Zacatlán se han sumado al Croquetón 2026, esperando rebasar la meta del año pasado sumando más de 2 toneladas de croquetas.

Este fin de semana, la Secundaria Anexa a la Normal, así como el bachillerato EMSAD, acudieron a la explanada del zócalo de Zacatlán para hacer su respectiva donación; además, la Dirección de Medio Ambiente, en conjunto con el Centro de Bienestar Animal, les impartieron unas pláticas a las y los alumnos sobre tenencia responsable, así como cuidados de los seres sintientes.

Asimismo, las familias han acudido a donar alimento, utensilios de comida, camas y otros accesorios para las mascotas. También han llevado a perritos y gatitos a la jornada de esterilización, todo para que en Zacatlán los peluditos tengan una mejor calidad de vida.

Con estas acciones y la gran participación de la ciudadanía, se espera rebasar la meta del 2025, juntando más de 2 toneladas de alimento.

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