Zacatlán sede de jornada masiva de entrega de más de 300 aparatos auditivos

Zacatlán fue sede de una jornada de entrega de aparatos auditivos encabezada por las y los delegados del Sistema Estatal DIF, con el apoyo de la presidenta municipal, Bety Sánchez y el Programa de Beneficencia Pública, para beneficio de personas de la Sierra Norte de Puebla.

Esta fue la jornada masiva más grande en el Estado de Puebla, sumó más de 30 municipios de las microrregiones de Xicotepec de Juárez, Huauchinango, Chignahuapan, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y Libres. En total, se entregaron más de 300 aparatos auditivos, para el bienestar de la gente de la Sierra Norte de Puebla. Incluso, algunas personas mostraron su felicidad hasta con llanto al volver a escuchar.

Al respecto, la presidenta municipal, Bety Sánchez agradeció la iniciativa de la señora Ceci Arellano, presidenta del Sistema Estatal DIF por su sensibilidad para apoyar a quienes más lo necesitan, también reconoció el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta para impulsar políticas públicas que ayudan a reducir las desigualdades.

Asimismo, mencionó que con la entrega de estos aparatos auditivos, se transformará la vida de las y los beneficiarios, e indicó que los gobiernos de la Cuarta Transformación siempre antepondrán el bienestar de la gente, porque es un derecho no un privilegio.

En esta jornada, el SEDIF también otorgó equipamiento al Centro de Rehabilitación Integral (CRI) de Zacatlán, lugar donde se llevó a cabo esta jornada, y entre otras cosas, donó dos combos de electroestimulador con ultrasonido terapéutico, equipo laser terapéutico, estetoscopio, tina de cuerpo completo, silla para tina de hidromasaje, compresero frío, oxímetro de pulso, entre otras cosas.

En este evento, estuvo presente la Jefa del Departamento de Inclusión del Sistema Estatal DIF, Gloria Tenorio Olvera; Angélica Cepeda Cadena, coordinadora del Programa de Beneficencia Pública del Sistema Estatal DIF, así como las y los delegados de las microrregiones antes mencionadas.

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