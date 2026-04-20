Pobladores de San Bernardino Lagunas protestan por falta de obras

Habitantes de la comunidad de San Bernardino Lagunas, perteneciente al municipio de Vicente Guerrero, en la Sierra Negra de Puebla, realizaron este lunes el cierre de la carretera estatal como medida de presión ante la falta de obra pública y atención a sus demandas por parte de las autoridades municipales.

Alrededor del mediodía, un grupo de aproximadamente 50 pobladores bloqueó la vialidad y señaló directamente al presidente municipal, Efraín Ginez González, por la presunta falta de acciones en beneficio de la comunidad. Indicaron que la protesta busca visibilizar la situación ante instancias estatales.

Los inconformes advirtieron que el bloqueo se mantendrá de manera indefinida hasta obtener respuestas claras y compromisos concretos. Para impedir el paso vehicular, colocaron camiones de carga y automóviles sobre la carretera.

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La manifestación ha generado afectaciones a la circulación, impactando a automovilistas y habitantes de la región, quienes enfrentan complicaciones en su traslado. No obstante, los manifestantes reiteraron que no liberarán la vía hasta ser atendidos por las autoridades.

Se prevé que en las próximas horas arribe personal de la Secretaría de Gobernación en la región para entablar un diálogo con los pobladores y buscar una solución que permita la reapertura de la carretera.

Editor: César A. García

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