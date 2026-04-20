Gobierno de Puebla y microrregión 14 acuerdan fortalecer seguridad

Con cercanía y atención directa, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó una Mesa Regional de Paz con las y los presidentes municipales de la microrregión 14, donde se comprometieron a trabajar de manera coordinada para fortalecer los temas de seguridad.

Al escuchar a las y los ediles, el gobernador Armenta Mier los exhortó a denunciar cualquier delito, amenaza o extorsión, ya que cuentan con el respaldo total del Gobierno del Estado, ya que afirmó que no debe existir omisión, debido a que caerán en complicidad.

Durante la mesa, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, pidió fortalecer la inversión en tecnología y el equipamiento policial, al subrayar que la seguridad constituye una demanda prioritaria de la ciudadanía. Finalmente, los convocó a anticiparse a los riesgos en lugar de actuar de manera reactiva.

Luego de la intervención de las y los presidentes municipales, el jefe de Estado Mayor de la 25 Zona Militar, coronel José Manuel Nolasco Fonseca, apuntó que de forma inmediata implementarán en la zona una Base de Operaciones Interinstitucional (B.O.I.), la cual tiene el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y prevenir la comisión de delitos. Elementos de la Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de la Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN) intervienen en esta estrategia.

En su intervención, la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor, afirmó que la institución mantiene disposición permanente para atender cualquier situación en la región. Subrayó que existe coordinación estrecha entre los tres órdenes de gobierno para brindar respuesta oportuna a la ciudadanía.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, magistrado Pedro Antonio Martínez, informó que algunos municipios de la microrregión 14 se integrarán a los nuevos distritos judiciales en proceso de conformación. Invitó a las y los ediles a acercarse al Consejo para resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, magistrada Belinda Aguilar Díaz, destacó que la reforma al Poder Judicial permitirá la participación ciudadana en la elección de autoridades, lo que fortalecerá el sistema de justicia. Recordó que el Consejo de la Judicatura supervisa la actuación de jueces, por lo que exhortó a presentar denuncias ante cualquier irregularidad. Aseguró que el trabajo institucional se mantiene alineado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y con el gobernador, con el objetivo de consolidar un servicio centrado en las personas.

El presidente municipal de San José Chiapa, Alejandro Hernández, señaló la prioridad de fortalecer diversos tramos carreteros y dijo que para este año invertirán en tecnología, ya que aplicarán un sistema de videovigilancia. Recordó que el año pasado adquirieron dos patrullas y equipamiento táctico. Además, llamó a los presidentes municipales de la región a socializar los proyectos que emprende la presidenta de México en la zona.

Finalmente, el edil de San Juan Atenco, José de Lázaro Urbina, expresó su disposición para trabajar de manera coordinada y exhortó a fortalecer la seguridad en la carretera Atenco-Ciudad Serdán. El edil de Felipe Ángeles, Javier de Jesús Vera, reconoció el apoyo otorgado por el Gobierno del Estado en el rubro de seguridad, ya que afirmó que dicho respaldo genera confianza en la comunidad.

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