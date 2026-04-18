Detienen a dos personas por remover sellos de la FGE en Cuautlancingo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del municipio de Cuautlancingo informa que, derivado de un llamado de auxilio, elementos de la corporación acudieron a la calle Primera Privada de Xaltipan, entre avenida Independencia y calle Emiliano Zapata, en la junta auxiliar de Sanctorum.

En el lugar, personal de Bienestar Animal del municipio reportó la retención de dos personas, un masculino y una femenina, señaladas por presuntamente haber quebrantado los sellos de clausura de un inmueble previamente asegurado por la Fiscalía General del Estado.

Al arribar, los elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Ciudadana se entrevistaron con la titular de Bienestar Animal, quien identificó a ambas personas como presuntas responsables de retirar los sellos de clausura, acción que fue detectada en flagrancia. Asimismo, la autoridad municipal manifestó su intención de proceder legalmente.

Derivado de estos hechos, se realizó la detención de quienes se identificaron como Josué “N” y Susana “N”, mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en el delito de quebrantamiento de sellos.

La puesta a disposición quedó registrada bajo la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FIM/COORD-FLAGRANCIA-I/005363/2026.

La SSCyPC reitera su compromiso de actuar conforme a la ley y en coordinación con las autoridades correspondientes, a fin de salvaguardar el orden y la legalidad en el municipio.

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