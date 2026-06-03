Transporte público y camioneta chocan en la Tehuacán–Huajuapan

Un fuerte accidente entre una van del transporte público de la línea Correcaminos y una camioneta particular se registró la tarde de este martes sobre la carretera federal Tehuacán–Huajuapan de León, a la altura de Santiago Chazumba, en los límites entre los estados de Puebla y Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance habría sido provocado por una presunta invasión de carril por parte de una de las unidades involucradas, lo que dejó como saldo varias personas lesionadas y movilizó a corporaciones de emergencia y ambulancias de la región para brindar atención a los afectados.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional para realizar las diligencias correspondientes, recabar información sobre los hechos y determinar responsabilidades. Debido a las labores de auxilio y peritaje, la circulación se vio afectada de manera temporal.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado el número exacto de personas lesionadas ni su estado de salud; sin embargo, se confirmó que algunas fueron trasladadas al Hospital General de Tehuacán para recibir atención médica.

Cabe señalar que el pasado lunes 1 de junio otra van se vio involucrada en un accidente sobre esta misma vialidad, situación que ha generado preocupación entre usuarios y habitantes de la zona, quienes solicitan mayores medidas de seguridad para prevenir nuevos percances.

Editor: César A. García

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