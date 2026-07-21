Sentencian a dos hombres por maltrato animal en Tehuacán y Quimixtlán

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencias condenatorias contra Mario N. e Isaac N., al acreditar su responsabilidad penal en delitos contra los animales cometidos en los municipios de Tehuacán y Quimixtlán.

En el primer caso, ocurrido el 9 de febrero de 2023 en la colonia El Porvenir Agrícola, Tehuacán, Mario N. agredió con una varilla metálica a un perro mestizo de nombre “Napoleón”, provocándole lesiones que derivaron en la amputación quirúrgica de una de sus extremidades.

Tras el desahogo de pruebas durante el juicio oral, la Fiscalía acreditó ante el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento la responsabilidad penal del acusado, por lo que el 2 de julio de 2026 fue condenado a 6 años 9 meses de prisión y al pago de una multa de 523 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

En el segundo caso, registrado el 27 de agosto de 2023 en el municipio de Quimixtlán, Isaac N. disparó con arma de fuego contra un canino de nombre “Guchi”, de raza American Stanford, causándole la muerte.

En audiencia de individualización de sanciones realizada el 3 de julio de 2026, la autoridad judicial impuso a Isaac N. una pena de 6 años 8 meses de prisión y una multa de 273 UMAS. Con estas sentencias, la Fiscalía refrendó su compromiso de perseguir y sancionar los delitos cometidos en agravio de animales, en el marco de las atribuciones conferidas por la ley.

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