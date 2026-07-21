DIF Puebla Capital gradúa a 51 alumnos de Gastronomía en CECADE

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, presidido por MariElise Budib, graduó a 51 alumnas y alumnos del ciclo escolar 2025-2026 que concluyeron con éxito la Carrera de Capacitación para el Trabajo en Gastronomía, la cual se imparte en el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE).

Durante el evento, el director de Programas y Desarrollo, Gerardo Sánchez, reconoció el talento y dedicación de cada graduada y graduado, al afirmar que las herramientas adquiridas les permitirán abrirse paso con éxito en el mundo laboral.

“Descubrieron que la gastronomía es un lenguaje universal capaz de transmitir emociones, preservar tradiciones y crear momentos que permanecen en la memoria de las personas. Cada platillo cuenta una historia y ustedes comienzan a escribir la propia”, expresó Gerardo Sánchez.

La Escuela de Gastronomía del DIF Puebla Capital ofrece estudios certificados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), con clave de Centro de Trabajo 21EBT0007N, por lo que responde a la creciente demanda de profesionales calificados en el ámbito culinario.

Durante un año, las y los estudiantes cursan materias como coctelería, restaurantería, panificación y repostería; así como chocolatería, cocina vegetariana, cocina internacional y mukimono. Además, el 80 por ciento de la formación es práctica, lo que les permite fortalecer sus conocimientos y desarrollar habilidades propias de esta disciplina.

Por su parte, el chef Marco Antonio Herrejón Tejeda, responsable del programa de Gastronomía, felicitó a las y los egresados por haber concluido sus estudios y, a nombre del DIF Puebla Capital, los exhortó a continuar preparándose y desempeñar su profesión con compromiso y pasión.

“La cocina no es solo una profesión, es una forma de amar la vida. Es el único arte que alimenta todos los sentidos. Quienes estamos hoy aquí sabemos que la cocina no solo alimenta el cuerpo, también alimenta el alma. Los recuerdos se construyen a través de un platillo, que se convierte en el lienzo del arte y del artista culinario”, señaló el chef.

Finalmente, Gisela Dueñas, supervisora de la Zona 001 de Escuelas de Capacitación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Estatal, destacó el trabajo que el Gobierno de la Ciudad ha realizado para fortalecer y revalorar el programa de Gastronomía del DIF Puebla Capital.

Para mayores informes sobre la Carrera de Capacitación para el Trabajo en Gastronomía, las personas interesadas pueden acudir al CECADE Reforma, ubicado en avenida Reforma 1904-A, colonia San Miguelito, o comunicarse al teléfono 222 246 3662, en un horario de 8:00 a 16:00 horas. También pueden encontrar más información en nuestra página web www.dif.pueblacapital.gob.mx.

Te recomendamos: