Gobierno federal inicia reconstrucción del Puente Paciotla I en Pahuatlán

En seguimiento a las acciones implementadas tras el paso del huracán Jerry, y bajo las indicaciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como del titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, este día se llevó a cabo el banderazo de inicio de los trabajos de reconstrucción del Puente Paciotla I, en el municipio de Pahuatlán, Puebla.

El arranque de esta obra se realizó en compañía del director general del Centro SICT Puebla, Javier Aquino Limón, quien destacó la importancia de avanzar en la rehabilitación de la infraestructura afectada, con el objetivo de restablecer de manera segura y eficiente la conectividad en la región de la Sierra Norte.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de atención a los daños ocasionados por el fenómeno natural, priorizando la movilidad de las y los habitantes, así como el desarrollo de las actividades productivas en la zona.

Cabe recordar que, en una primera etapa, se habilitaron accesos provisionales para garantizar el tránsito en la zona; sin embargo, con el inicio de esta reconstrucción definitiva, se fortalece la seguridad vial y se brinda mayor certeza a las comunidades beneficiadas.

Asimismo, se informó que estas intervenciones contemplan la atención de diversos tramos carreteros y puentes en el municipio, con una inversión total de 158.9 millones de pesos, reafirmando el compromiso del Gobierno de México de atender de manera oportuna las necesidades de la población.

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