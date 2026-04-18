Pepe Chedraui impulsa el teatro para fortalecer salud emocional de jóvenes

Con el liderazgo del presidente municipal, Pepe Chedraui, el Gobierno de la Ciudad de Puebla reafirma su compromiso con el bienestar integral de las juventudes a través de acciones que promueven la salud emocional, la reflexión y la toma de decisiones responsables.

En este sentido, el presidente municipal, Pepe Chedraui, hizo un llamado a las y los jóvenes a tener la confianza de acercarse y platicar, señalando que ante cualquier problema no están solos, ya que existen instancias como el Instituto de la Juventud, así como el respaldo de docentes y padres de familia para brindar apoyo.

Subrayó la importancia de mantener la comunicación con los adultos y de fomentar actividades como el deporte. Asimismo, destacó el papel fundamental de las y los docentes, con quienes se comparte gran parte del tiempo, y reiteró que cuentan con el municipio, que se mantiene atento y comprometido para que todo salga bien.

El Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, encabezado por Carolina Cabrera Victoria, impulsa la puesta en escena “¡El pase de lista!”, una obra de teatro gratuita que busca visibilizar las tensiones que enfrentan las juventudes en su vida cotidiana, así como el impacto de las adicciones en su desarrollo personal, sus relaciones afectivas y la construcción de su identidad.

La historia sigue a Kevin, un estudiante que, en medio de un entorno escolar aparentemente ordinario, enfrenta conflictos internos que lo llevan a levantar barreras invisibles entre él y quienes lo rodean. A través de esta narrativa, la obra invita a reflexionar sobre la importancia del acompañamiento, la salud emocional y las decisiones que marcan el rumbo de vida en esta etapa.

Gracias al impulso del alcalde Pepe Chedraui, se continúa fortaleciendo una política pública cercana a las juventudes, que no solo atiende problemáticas, sino que genera espacios de expresión y conciencia social.

La puesta en escena se realizó en colaboración con la Universidad Mesoamericana con estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas y Circenses Contemporáneas, quienes aportaron su talento para hacer de este proyecto una experiencia significativa.

Con una asistencia de más de mil 200 juventudes espectadoras, esta iniciativa demuestra que el arte es una herramienta clave para transformar realidades y generar diálogo en torno a los desafíos que enfrentan las juventudes.

El Gobierno de la Ciudad, a través del Instituto de la Juventud, continúa trabajando en la creación de espacios que fortalezcan el desarrollo integral de las y los jóvenes, consolidando a Puebla como una ciudad que escucha, acompaña y actúa.

Te recomendamos: