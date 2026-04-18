Policía Cibernética inhabilita 83 páginas fraudulentas en Texmelucan

La Policía Cibernética inhabilitó 83 páginas fraudulentas dedicadas a la venta de vehículos en San Martín Texmelucan; además atendió 21 casos de estafa que derivaron en denuncias por dicha práctica.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, quien detalló que este esquema delictivo se posicionó como uno de los más recurrentes en la región durante el 2025, sin embargo, la incidencia ha ido a la baja.

Explicó que, en algunos casos, las estafas escalaron a situaciones de violencia, incluyendo enfrentamientos armados y pérdidas humanas.

Aseguró que estos hechos han sido contenidos mediante el fortalecimiento de labores de inteligencia, que derivaron en la detección y eliminación de 83 páginas que ofertaron vehículos a precios bajos.

Asimismo, destacó la implementación de una campaña permanente dirigida a compradores de vehículos, a quienes se les ofrece acompañamiento policial al momento de concretar una transacción, con el fin de prevenir fraudes.

Editor: Renato León

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