Impulsan turismo cultural con artesanos de San Nicolás de los Ranchos

Con el objetivo de impulsar el turismo como motor de desarrollo económico y social, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado de Puebla, encabezó la presentación de piezas de piedra volcánica elaboradas por artesanos de San Nicolás de los Ranchos.

Se trata de un molcajete funcional de aproximadamente 100 kilogramos con forma del Estadio Azteca, realizado por el maestro Juan Mena Ochoa, y un comal de 12 kilos con forma de jersey de la Selección Mexicana, elaborado por el maestro Cristian Mena Fernández.

Ambas piezas participarán en el Concurso “La Copa de Arte Popular Banamex”, que se llevará a cabo en el Palacio de Cultura Banamex, de la Ciudad de México. Los resultados se darán a conocer el 30 de abril de 2026.

La diputada Angélica Alvarado brindó apoyo a las y los artesanos para facilitar su participación en el evento. Asimismo, respaldó la presentación de la credencial otorgada por la Secretaría de Cultura, herramienta que reconoce su labor, fortalece su identidad como creadores y contribuye a su proyección dentro del ámbito cultural y turístico.

Alvarado Juárez destacó que el turismo debe generar bienestar desde las comunidades, promoviendo el valor de sus tradiciones y talento. Además, subrayó que, desde el Congreso, se impulsa una visión de turismo basada en el desarrollo de productos comunitarios, la profesionalización del sector y la creación de experiencias que atraigan visitantes.

En el evento también participó Mayra Ivette Sotero Juárez, directora de Desarrollo de Productos Turísticos del Gobierno estatal, así como autoridades municipales y artesanos de la región Izta-Popo.

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